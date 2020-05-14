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Dünya

İran'ın batısında çıkan çatışmada bir teğmen öldü

İran ordusunda görevli bir teğmen, ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletinde rejim karşıtı grupla girilen çatışmada hayatını kaybetti.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 12:53 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:02
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İran polis teşkilatının haber sitesine göre, Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinin Irak sınırında dün gece güvenlik güçleri ile rejim karşıtı grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada devriye görevindeki Teğmen Hamid Falegeri yaşamını yitirdi.

Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletleri, son yıllarda terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ve Komele gibi ayrılıkçı Kürt gruplar ile İran askerleri arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Kürdistan eyaletine bağlı Divandere bölgesinde 5 Mayıs'ta güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile iki asker hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, bölgede etkin olan terör örgütlerinin Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.

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