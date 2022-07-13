İranlı bakan: Bu savaştaki her iki tarafa da yardım etmeyeceğiz

İtalya ve Vatikan'da temaslarda bulunan İranlı Bakan, İtalyan La Repubblica gazetesine demeç verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin Abdullahiyan, "Biz, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırısına karşıyız. Baştan beri bu savaşı durdurmaya ve taraflar arasında siyasi müzakereleri başlatmaya çalıştık. Ben kendim 3 kez Ukrayna Dışişleri Bakanı ile birçok kez de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile temasa geçtim." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Ukrayna'da çözümün savaştan değil, müzakerelerden geçtiğini vurguladı.

İran'ın, Ukrayna savaşı için Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine dair ABD yönetimince ortaya atılan iddianın sorulması üzerine Abdullahiyan, şunları söyledi:

"Rusya ile aramızda savunma sektörünün de olduğu farklı iş birliklerimiz var. Ancak bu savaşta yer alan her iki tarafa da yardım etmeyeceğiz çünkü durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu çatışmadaki mevcut sorunun, ABD'nin dahil olduğu bazı Batı ülkelerinin, kendi silahlarını satma arayışı olduğuna inanıyorum. Biz tırmanmaya yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınacağız."

Abdullahiyan, Astana formatında liderler düzeyinde üçlü zirvenin gelecek hafta yapılacağını ve bunun, 3 yıl aradan sonra ilk zirve olacağını vurgulayarak "Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü, Suriye'ye yönelik yaptırımlar, sınır bölgesinde terörle mücadele için Türk askeri operasyonlarının olasılığı gibi önemli konular görüşülecek." dedi.

İran ile yapılan nükleer müzakere sürecine de değinen Abdullahiyan, "Yeni İran hükümeti, muadilleriyle ciddi müzakereler yürüttü. Bir taslağa ulaştık ki yüzde 90'ı üzerinde Amerikalıların ve 4+1'in konsensüsü var." diye konuştu.

Abdullahiyan, yaptırımların iptali hususunda da ABD ile temas halinde olduklarını, AB ve bazı ülkelerin bakanlarıyla hem taslakta hem de masaya konulan fikirlerde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, Doha'daki görüşmeler için "başarısızlık" demeyi doğru bulmadığını, bazı ilerlemeler olduğunu ancak güçlü garantiler talep ettiklerini aktardı.

Abdullahiyan, son aylarda Suudi Arabistan ile pozitif görüşmeler de yaptıklarını kaydetti.