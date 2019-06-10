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İranlı çiftin cüzdanını 'tantanacılık' ile böyle çaldılar

Beyoğlu'nda 4 kadın ' tantanacılık' olarak bilinen yöntemle İranlı turistin cüzdanını çaldı. Şüpheliler, çevredeki bir güvenlik  görevlisinin durumu fark ederek uyarıda bulunması üzerine cüzdanı atarak kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

  • DHA
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Olay Refik Saydam Caddesi üzerinde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheli 4 kadın, takip ettikleri İran uyruklu bir çifti aralarına alarak kaldırımda yürümeye başladı. Şüpheliler bir süre sonra yol kenarında kendilerini bekleyen araca yaklaştığı sırada, araç kaldırıma doğru geri manevra yaptı. Kadınlar aracın İranlı çifte çarpmasını engelleme bahanesiyle, onları çekiştirmeye başladı.  O sırada yaşanan kargaşada şüpheliler,  tantanacılık olarak bilinen yöntemle İranlı çiftin cüzdanını aldı. Çevrede bulunan bir iş yerindeki güvenlik görevlisinin durumu fark etmesi sonucu panikleyen kadınlar, aldıkları cüzdanı yola atarak kendilerini bekleyen araca binerek kaçtılar.  O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
 
 
İçerisinde bir miktar para bulunan cüzdan İranlı çifte teslim edilirken, İranlı çift polislere ve güvenlik görevlilerine teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.

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