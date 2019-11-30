İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

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İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama talebi

İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheliden 7'si tutuklama, 4'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Şişli'de öldürülen İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin (32) öldürülmesine ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi terör savcılığına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle 'Tasarlayarak öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye azmettirme' ve 'Öldürmeye yardım' suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
 
Olayın geçmişi
 
Şişli Esentepe Mahallesi'nde 14 Kasım tarihinde arkadaşıyla yolda yürürken vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında Arnavutköy'e düzenlenen operasyonla Meslevi'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile zanlının saklanmasına ve silah teminine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ekipler, 5 kişinin yakalanmasının ardından sürdürdükleri çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişiyi daha yakalayarak gözaltına almışlardı.
 

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