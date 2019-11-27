İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı
Şişli'de öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştır
Şişli'de öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştır.
İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı
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