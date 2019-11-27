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İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

Şişli'de öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştır

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Şişli'de öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştır.

İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

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