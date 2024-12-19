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İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü

Kağıthane'de 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni gece saatlerinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA19 Aralık 2024 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü
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Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki kızıyla birlikte İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde taksiyle evine geldi. Birkaç saat sonra Mohseni, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mohseni'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

KÜÇÜK KIZI İTFAİYE KURTARDI

Polis ekipleri, kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, küçük kızı pencereden alarak kurtardı. Mohseni'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Sara Mohseni
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