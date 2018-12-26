Irkçı İsrailli bakanın, Başkan Erdoğan korkusu: Trump’ın Suriye'den çekilme kararı Erdoğan'ı güçlendirir

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Ordu Radyosuna konuşan ırkçı İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, İsrail’in önemli bir dostu olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye'den çekilme kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlendireceğini, böyle bir adımın İsrail'e fayda sağlamayacağını söyledi.

ABD’nin Suriye’den çekilmesinin DEAŞ’la mücadele eden YPG'li teröristler üzerinde olumsuz bir etki oluşturacağını belirten Şaked, Erdoğan’ın YPG militanlarını öldürme sözü verdiğini söyleyerek terör örgütü YPG’ye övgüde bulundu. "Kürtler büyük kahramanlar, Batı onlar sayesinde DEAŞ’la mücadelede başarılı oldu" diyen Şaked, terör örgütü YPG/PKK için "Umarım Türklere karşı savaşlarını kazanırlar. Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini kullandı.

İran’ın Suriye’deki varlığına değinen İsrailli Bakan Şaked, "Kendimizi nasıl koruyacağımızı biliyoruz. ABD’nin geri çekilmesi, İran’dan Hizbullah’a daha fazla silah sevkiyatına yol açabilir. Ancak İran’ın Suriye’de yer almasını önlemek için ihtiyacımız olan her şeyi yapacağız" dedi.

Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiğini söyleyen İsrailli Bakan, Filistinlilerin terörist olduğunu belirterek çocukların bile annelerinin karnında öldürülmesi gerektiğini yönünde açıklamalarda bulunmuştu.