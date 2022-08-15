Irkçı nefret bu kez Bolu'da kendini gösterdi: Suriyeli gençlere bıçaklı saldırı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi siyasi figürlerin körüklediği ırkçı nefret bu kez Bolu'da kendini gösterdi. 4 ırkçı, parkta oturan 5 Suriyeli genci bıçakla ağır yaraladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, olay 12 Ağustos akşam saatlerinde yaşandı.

KÜFÜR YAĞDIRDILAR

Müşteki ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Suriye uyruklu Abdullah H. H., Muhammed E., Salih A., Abdulkerim A. ve Süleyman E., Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda otururken yanlarına Mert K. ve Şahin T. isimli kişiler geldi. Alkollü olan Şahin T. ve Mert K., Suriyelilere, "Ülkenize gidin" diyerek ağır küfürler etti. Suriyeli gençler ise "Bizi rahat bırakın polis çağırırız" karşılığını verdi.

"MERT'İ DÖVÜYORLAR GELİN"

İki grup arasında karşılıklı itişmeler yaşandı. Ancak gerilim burada bitmedi. Şahin T., telefonla arkadaşları Sefa Ö. ve Ali A.'yı arayarak "Mert'i dövüyorlar çabuk gelin" dedi. Onların da kısa sürede olay yerine gelmesiyle birlikte arbede bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAK ÜSTÜNDEN ÇIKTI

Muhammed E. ve Abdulkerim A. böbreğinden, Abdullah H.H. sağ koltuk altından, Salih A. ise kalbe yakın bölgeden aldığı 2 bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı Suriyeliler hastaneye kaldırılırken, saldırganlar gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak Ali A.'nın üzerinden çıktı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ KİŞİNİN SUÇ KAYDI VAR

Saldırganlar olay sırasında alkollü olduklarını ifade etti. Olay anında ağır yaralanan Salih A. hayati tehlikeyi dün atlattı. Saldırganlardan Şahin T.'nin hırsızlık ve yaralamadan kaydı olduğu, Sefa Ö.'nün de bir suçtan araması olduğu öğrenildi.