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Irkçılık ve İslamofobi bir arada: Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü

İstanbul'da iki sürücü, yabancı uyruklu olduğunu ileri sürdüğü iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü. Kaldırımda yürürken alçak bir saldırıya maruz kalan kadınların korktuğu anlar kameraya yansıdı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Irkçılık ve İslamofobi bir arada: Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü
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Irkçı ve İslamofobik saldırı, akşam saatlerinde İstanbul'da meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, yabancı uyruklu olduğunu ileri sürdüğü kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü.

İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı. Motosiklet sürücüsü görüntüyü, "Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç" notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Hem yabancı hem de tesettürlü olduğu için kadınlara saldıran sürücülere, sosyal medyadan tepki yağdı. Çok sayıda vatandaş, sürücülerin yakalanıp yargılanmasını istedi. Bir vatandaş ise , "Bu maganda, şu yaptığını bir sokak hayvanına ya da biraz açık giyinmiş bir kadına yapsa bir çoğumuz kıyameti koparırız ama ne yazık ki böyle bir olaya maruz kalanın bir insan olduğunu unutup. Sırf çarşaflı olduğu için ses çıkarmayan hatta destekleyen çok insan çıkar bu ülkede!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Başka bir sosyal medya kullanıcı ise, "Bu ırkçılık değil başka bir boyut Rus, İngiliz, Alman, Fransız, Amerikalı olsa "hoş geldiniz efendim" derlerdi. Bu Müslüman düşmanlığı, öfkelenmemek elde değil." dedi.

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