İrlanda ve Norveç'ten Türkiye'ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt tarafından 14-16 Haziran 2022 tarihlerinde Hatay ve Ankara'yı içeren bir ziyaret gerçekleştirileceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız ziyaret sırasında konuk bakanlarla bir araya gelecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile ikili ilişkilerinin yanı sıra, İrlanda ile Norveç'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği çerçevesinde, Suriye'ye sınır ötesi insani yardım başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunulması ön görülmektedir" denildi.