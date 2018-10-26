Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor neden Müslüman olduğunu açıkladı

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 'Bu herhangi bir ilahiyatçının yolculuğunun doğal sonucu. Tüm dini çalışmalar İslam’a çıkar.' diyerek Müslüman olduğunu açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adını Shuhada Davitt olarak değiştiren, 51 yaşındaki İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslamiyeti seçtiğini hayranlarına şu sözlerle duyurdu:
 
"Müslüman olduğumu ilan etmekten gurur duyuyorum. Bu herhangi bir ilahiyatçının yolculuğunun doğal sonucu. Tüm dini çalışmalar İslam’a çıkar. Bu da diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor. Ben yeni (başka) bir isim alacağım. Bu da Shuhada olacak." 
 
 
 
Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.
 
Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It (Yalnızca Yap)" üzerine "Wear Hicab" (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü.
 
Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkat çekti.
 
Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü paylaştı.
 
Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.
 
Sinead O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.
 
(TRT Haber)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA