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İş adamı Muzaffer Özdemir hayatını kaybetti

Kentin yerel markalarından 84 yıllık Zafer gazozlarının sahibi Özdemir'in cenazesi cumartesi günü toprağa verilecek.

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Denizli'nin yerel markalarından Zafer gazozlarının  sahibi Muzaffer Özdemir, 83 yaşında hayatını kaybetti. 
 
Denizli'de 1934'te babası Mustafa Lütfi Özdemir'in "Yeşil Denizli  Zafer Gazozhanesi" adı ile kurduğu ve daha sonra "Zafer" gazozları markası  altında faaliyet gösteren şirketin başında bulunan Özdemir, tedavi gördüğü  hastanede yaşamını yitirdi.
 
Denizli'nin yerel markasını üreten aile şirketinin sahibi Özdemir'in  cenazesi, 1 Aralık Cumartesi günü Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze  namazının ardından Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
 
Kendine özgü tadı ve klasik şişesiyle Türkiye'nin en köklü  meşrubatlarından olan, yurt içinde ve dışında pek çok noktada tüketiciye ulaşan  Zafer gazozlarının sahibi Özdemir, 3 çocuk babasıydı.

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