İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5458
  • EURO
    35,1376
  • ALTIN
    2463.57
  • BIST100
    10682.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İş adamına suikast girişimi! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Güncel

İş adamına suikast girişimi! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

İş insanı N.K. evine girdiği esnada saldırgan ya da saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, N.K ile beraberindeki akrabası hastaneye kaldırıldı.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 23:09 - Güncelleme:
İş adamına suikast girişimi! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
ABONE OL

Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı N.K. ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bulunan evine girmek üzere aracından inen iş adamı N.K. ve beraberindeki akrabası C.A. silahlı saldırıya uğradı.

VÜCUDUNA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

İş adamı N.K. ve C.A'ya kapıda bekleyen bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu iş adamının vücuduna üç kurşun isabet ettiği, akrabasının ise hafif şekil yaralandığı öğrenildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İş adamı N.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİNCİ KEZ SİLAHLI SALDIRYA UĞRADI

N.K.'nin 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda olayın faili olan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.

HABERİN VİDEOSU

  • saldırı
  • iş adamı
  • yaralılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.