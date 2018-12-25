İş adamına yeşil lensli sevgili tuzağı

İstanbul’da polis ekipleri nefes kesen bir rehine kurtarma operasyonuna imza attı. Irak’ta ticaretle uğraşan iş adamı Kağdan Adnan Javat Al Mayyahı (40) bir süre önce sosyal medyadan Afaf Alali adını kullanan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Hale isimli bir kızla tanıştı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra genç kız, adamı İstanbul’a davet etti. Bunun üzerine 20 Aralık’ta İstanbul’a gelen adam Aksaray’da bir otele yerleşerek kızı telefonla aradı. Adamın otelde kaldığını belirtmesi üzerine kız, “Gel benim evde kal” dedi. 21 Aralık’ta otelden çıkarak taksiye binen adam, Esenyurt’ta kızla buluşarak eve girdi.

80 BİN DOLAR FİDYE

Ancak adam eve girer girmez 2 şahıs üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Elleri ve ayaklarını bağlayarak darp eden şüpheliler bir süre sonra adamın cep telefonundan ailesini arayarak, “Oğlunuz kızımızla ilişki yaşadı. 80 bin dolar göndermezseniz öldürürüz” diyerek fidye istedi. Bunun üzerine Mayyahı ailesi olayı polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüphelilerle dolaylı müzakere yaparak fidye pazarlığını sürdürdü. Sonunda 30 bin dolar fidyeye razı olan şüphelilerle buluşmak üzere randevu verildi. Polis ekipleri, kaçırılan işadamı ile birlikte gelen şüpheliler Maher İ. (26) ve Muhammet K’yi (24) 30 bin dolar parayı aldıktan sonra gözaltına aldı. Talihsiz adamı tuzağa düşüren genç kız ise her yerde aranıyor.

4 GÜN REHİN TUTULDUM

Öte yandan Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri tarafından kurtarıldıktan sonra ailesine kavuşan Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı, “Onunla Irak’tayken tanışmıştım. Buluşmak için İstanbul’a geldim. Esenyurt’ta bana söylediği adrese gittim. Birlikte bir eve girdik. İçeri girer girmez benim üzerime çullandılar. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. 4 gün boyunca rehin tuttular” dedi.