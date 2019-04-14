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İş adamının katil zanlısı polise teslim oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otelde tartıştığı iş adamını vurarak öldüren şahıs, polise teslim oldu.

  • İHA
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Olay, 13 Ocak tarihinde gece saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte otelde yemek yiyen iş adamı Erkan Katmış, çıkışta A.Ş. isimli şahısla henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartıştı. Tabancasını çıkartan A.Ş., iş adamına defalarca ateş etti. Kurşunlardan üçü vücudunun farklı kısımlarına isabet eden Erkan Katmış hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Katmış’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından dün Derince ilçesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilirken, olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş. ise polis ekiplerine teslim oldu.

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