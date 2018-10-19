İş Dünyası, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri Buluştu Konya’nın sanayisine katkıda bulunarak gelişmesinde önemli bir paya sahip olan Türkiye’nin lider ofis mobilya üreticisi Bürotime, bölgenin tanıtımına destek olmayı sürdürüyor.