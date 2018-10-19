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İş Dünyası, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri Buluştu

Konya’nın sanayisine katkıda bulunarak gelişmesinde önemli bir paya sahip olan Türkiye’nin lider ofis mobilya üreticisi Bürotime, bölgenin tanıtımına destek olmayı sürdürüyor.

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Ortak İdealler Derneği ile “Yetkinin Ötesinde Liderlik” projesinde buluşan Bürotime; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan yöneticileri Konya’daki üretim merkezinde ağırlayarak iş dünyasının farklı kolları arasındaki etkileşime olanak sağladı.

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