İş Dünyası, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri Buluştu

Ortak İdealler Derneği ile “Yetkinin Ötesinde Liderlik” projesinde buluşan Bürotime; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan yöneticileri Konya’daki üretim merkezinde ağırlayarak iş dünyasının farklı kolları arasındaki etkileşime olanak sağladı.
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