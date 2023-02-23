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İş dünyası örgütleri deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor

İş dünyası örgütleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
İş dünyası örgütleri deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor
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Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu'ndan (YESİDEF) yapılan açıklamaya göre, federasyon, TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi iş birliğiyle ilk gün Malatya'da hizmete başladı.

Her geçen gün hizmet verdiği nokta sayısını artıran YESİDEF, toplamda 32 işletmeyle 14 ilden gelen yardımları 8 ilde kurduğu mutfaklarda depremzedelere ulaştırdı.

Bugüne kadar 2 milyon 745 bin 850 kişilik sıcak yemek, 402 bin 600 kişilik çorba, 198 bin 500 kişilik kumanya ve kahvaltı ikramında bulunuldu. Toplamda sıcak yemek, çorba, kahvaltı ve kumanya ulaştırılan kişi sayısı 3 milyon 347 bin kişiye yaklaştı.

- HASİAD'DAN 5,5 MİLYON LİRALIK YARDIM

Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) de felaketin ilk günü yaptığı toplantıyla felaket bölgesine yardım götürülmesi için harekete geçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin desteği, TOBB'un lojistik kanallarıyla deprem bölgesine yardımlar ulaştırıldı. Yardımlar arasında 900 bin liralık battaniye, 170 bin liralık hilti, 2,4 milyon liralık halı, 511 bin liralık kriko, 1,44 milyon liralık konteyner yer aldı. Derneğin toplam yardım tutarı 5,5 milyon liraya yaklaştı.

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