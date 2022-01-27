İş için adliyeye gelen hırsızlık şüphelisi yakalandı

İHA 27 Ocak 2022 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:56

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O'yu bir işi için geldiği Keşan Adliyesi'nde yakaladı. Polis, bir otomobilden akü çaldığı iddiasıyla aranan U.K'yi de Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık hükümlüsü E.A. ve hırsızlık şüphelisi U.K, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.