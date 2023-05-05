İş insanı Mehmet Şen ofisinde öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Kadir A., aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iş insanı Mehmet Şen (60) ile konuşmak için Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak'taki metal, demir-çelik üretimi yapan fabrikaya gitti.

Fabrikadaki ofiste çıkan tartışmada Kadir A, yanında getirdiği silahla ateş açtığı Mehmet Şen'i yaraladı.



Saldırgan olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Mehmet Şen'in cenazesi hastane morguna götürüldü.

Şüpheli, Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu Sarıyer'de yakalandı.