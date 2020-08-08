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İş makinesiyle çıkarıldı! Roma dönemine ait sütun başlığı deniz kıyısında bulundu

Zonguldak'ta deniz kıyısında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu. Sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:47 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:47
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Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gezmeye çıkan vatandaşlar, deniz kenarında gördükleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler taradından yapılan incelemenin ardından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sütun, Alaplı Belediyesi'ne götürülürken Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Müzeden görevlilerin ilçeye gelerek, sütunda inceleme yapacakları öğrenildi.

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