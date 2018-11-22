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Kırşehir'de iş makinesiyle define ararken yakalandılar

Kırşehir'de define bulmak için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesi İnaç köyü Güllü Sırtı mevkisinde define bulma amaçlı iş makinesiyle izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Arazide yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde kazı yapan H.İ, Ü.Ö. ve B.K, suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan iş makinesi, 2 kürek, 2 manyetik dedektör ve çeşitli ekipmanlar ile 2 otomobile el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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