Kırşehir'de iş makinesiyle define ararken yakalandılar
Kırşehir'de define bulmak için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesi İnaç köyü Güllü Sırtı mevkisinde define bulma amaçlı iş makinesiyle izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Arazide yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde kazı yapan H.İ, Ü.Ö. ve B.K, suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan iş makinesi, 2 kürek, 2 manyetik dedektör ve çeşitli ekipmanlar ile 2 otomobile el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.