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İş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
İş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler tarafından 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla paletli ekskavatör kepçeyle kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kazı alanında, tarama cihazı, yılan kamera, 6 el feneri, 2 parça halinde küp parçası, 4 bakır çubuk ve 10 metre bakır tel ele geçirildi.

Ekskavatör kepçeye ekiplerce el konulan operasyonda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

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