20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7252
  • 6,3337
  • 275.213
  • 100339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB Başkanı İmamoğlu’nun attığı işçilerin yerine yerleştirilecek 30 bin CV topladı, onları da ikiye ayırdı. Referansı olan CHP’de toplansın, olmayan belediyeye başvursun.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeden işçi çıkarırken, yerine yenilerini almasının arkasından İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan 30 bin iş başvurusu çıktı. CHP İl Başkanlığı, ilçe başkanlıklarına genelge göndererek, başvuruların ayıklanmasını istedi ve “Sizin referansınız olan cv’leri bize, diğerlerini İBB’ye gönderin” dedi. 

İmamoğlu’nun başkanlığı kazanmasıyla birlikte ilçe ve il örgütlerine İBB’de iş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı. 39 ilçeden 30 binin üzerinde başvuru gelince CHP İl Başkanlığı ilçe başkanlıklarına bir genelge gönderdi.
 
CHP İstanbul İl Sekreteri Dr. Hale Özcömert Coşkun imzasıyla 39 ilçe başkanlığına gönderilen ‘İş başvuruları’  başlıklı 16 Eylül 2019 tarihli genelgede, şu ifadelere yer verildi: “İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV’lerin dosyalarını, 17 Eylül 2019 Salı günü saat 19.00’a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim.” 
 
REFERANSLI ‘MAKBUL VATANDAŞ’ 
 
Genelge, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın CHP’nin ‘işe alım merkezi’ olarak çalıştığını; iş umuduyla başvuran vatandaşların ise ‘referansı olanlar, olmayanlar’ diye ayrıldığını ortaya koydu. CHP kaynaklarına göre; İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yönlendirilen başvurular yerine, ‘makbul vatandaş’ sınıfına ayrılan referanslılar işe yerleştirilecek. 
 
YENİ İŞÇİ KIYIMLARI KAPIDA 
 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun iş başvurularının yığılması nedeniyle İmamoğlu’na baskı yaptığı öğrenildi. Sayıları 30 bini bulan CV’lere yer açmak için belediyenin tüm kademelerinde yeni işçi çıkarmaların olacağı belirtiliyor. 
 
(Akşam)

Sağlamcı kapkaççı... ''Boynunuzdaki gerçek altın mı'' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 milyar dolarlık buluşma

1 milyar dolarlık buluşma

Karius kâbusu devam ediyor

Karius kâbusu devam ediyor

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

‘Doğum turizmi’ 15 yılla yargılanacak 

‘Doğum turizmi’ 15 yılla yargılanacak 

'Biz bir gün başkan her gün savaşıyor'

'Biz bir gün başkan her gün savaşıyor'

Trump'a tepki: Nasıl cevap vereceklerini Suudiler düşünsün

Trump'a tepki: Nasıl cevap vereceklerini Suudiler düşünsün

İSMEK öğretmenleri de İBB önünde eylemde

İSMEK öğretmenleri de İBB önünde eylemde

Siteyi koku sarınca gerçek ortaya çıktı

Siteyi koku sarınca gerçek ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA