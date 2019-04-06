İş yeri dışında mevzuata aykırı satışlara 767 bin 563 lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan satışlarla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'na, üniversite kampüslerinde kurulan stantlar ile tüketicilerin evlerine gelerek yapılan satışlarla ilgili çok sayıda şikayet ulaştığı kaydedildi. Söz konusu şikayetlerde, satış temsilcilerinin, başta internet üzerinden verilen yabancı dil kursu, farklı branşlara ilişkin kitap ve CD içeren destekleyici uzaktan eğitim setleri olmak üzere çeşitli mal ve hizmetlerin kullanımına yönelik aktivasyon kartı içerikli satışlarda, 14 gün içerisinde vazgeçme hakkı olduğu vurgusu ile tüketicileri ikna ettiği belirtildi.

'TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR'

Satış anında, 6502 Sayılı Kanun'un herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tanıdığı cayma hakkının kullanımının engellenerek, tüketicierin mağdur edildiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

"Tüketicilere, cayma taleplerini telefon aracılığıyla iletmeleri üzerine, bunun satıcı veya sağlayıcılar tarafından kayıt edildiği ve işleme konduğu yönünde yanlış ve yanıltıcı bilgi verildiği tespit edilmiştir. İlgili mevzuatta düzenlenen 14 günlük cayma hakkı kullanım süresi içinde, tüketicilerin 'yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı' ile iletmeleri gereken cayma bildirimini yapmalarının hileli bir şekilde engellendiği görülmektedir. Bu durum tüketicilerin hiç kullanmayacakları ve memnun olmadıkları bir mal veya hizmet için ödeme yapmak zorunda bırakılmalarına, ödeme yapılmaması durumunda ise haklarında haciz de dahil olmak üzere cebri icra yollarının işletilerek, sözleşme konusu bedelin yanında masraflar da dahil olmak üzere fazladan bedel ödemek suretiyle mağdur edilmelerine yol açmaktadır."

'CAYMA BİLDİRİMİ 14 GÜN İÇİNDE YAPILMALI'

İş yeri dışında yapılan satışlarda cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğünün, tüketicilere ait olduğunu belirten Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle cayma bildiriminin 14 gün içerisinde yazılı olarak(iadeli taahhütlü posta vb.) veya kalıcı veri saklayıcısı(kısa mesaj, elektronik posta vb.) ile gerektiğinde ispatı da sağlanabilecek şekilde yapılması gerekmektedir. Ambalaj gibi koruyucu unsurları açıldığı takdirde tüketiciler açısından cayma hakkının kaybına yol açacak aktivasyon kartı gibi dijital içeriklere ilişkin sözleşmelerde satış temsilcilerinin bunları açması ya da kazımasına izin verilmemesi daha sonradan hak kaybı yaşanmaması adına önem arz etmektedir."

'CAYMA HAKKI SÜRESİ 1 YILA UZAR'

Bakanlık, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca; cayma hakkı bulunan sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcıların, tüketicileri cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi veya yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, tüketicilerin cayma hakkının 14 gün ile sınırlı olmadığı, bunun 1 yıl uzayacağını bildirdi.

767 BİN 563 TL PARA CEZASI

Bakanlık, iş yeri dışında yapılan satışlara ilişkin düzenli olarak denetimlerin gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, "Bu kapsamda 2018 yılında bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde iş yeri dışında yapılan satışlara ilişkin mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen satıcı/sağlayıcılara toplam 767 bin 563,80 lira idari para cezası uygulanmış olup, söz konusu denetimler aralıksız devam etmektedir" denildi.

'UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN'

6502 Sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde Ticaret İl Müdürlüğü, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu belirten Bakanlık, "Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tanzim edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedirler. Diğer taraftan, mağduriyet yaşanan veya mevzuat hükümlerini ihlal ettiği düşünülen satıcı veya sağlayıcılar hakkında da denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Ticaret İl Müdürlüklerine veya Bakanlığımıza şikayette bulunulabilir" dedi.