Batman'da İş yerindeki araç kül oldu

Olay, Batman Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamir için sanayide ustaya bırakılan 72 EH 740 plakalı hafif ticari araç henüz belirlemeyen nedenden dolayı alev aldı. İş yerindeki aracın yandığını görenler hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, aracın bagaj kısmında bulanan ders kitapları da yanarak küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.