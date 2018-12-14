İş yerine giren hırsızlar 100 bin liralık elektronik eşya çaldı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 20 dakika arayla aynı kişiye ait cep telefonu mağazasına giren 4 hırsız, yaklaşık 100 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çalarak kaçtı.