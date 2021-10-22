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İş yerinin dış cephesi alev aldı

İstanbul Küçükçekmece Basın Ekspres yan yolda bulunan sandalye mağazasının dış cephesi alev alev yandı. Alevlerin yükseldiği yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 17:33 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 17:33
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Yangın, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Basın Ekspres yan yolda bulunan sandalye mağazasında çıktı. Elektrik panosundan başladığı iddia edilen yangın binanın dış cephe ve çatısına kadar sıçradı. Alevler büyüyerek dış cephenin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında binada bulunan personel kendi imkanları ile tahliye oldu.

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