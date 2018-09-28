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İş yerinin menüsünde 'imam hatipler kapatılsın' yazan işletme sahibi adli kontrol şartıyla serbest bıraklıdı

Eskişehir'de, 'imam hatipler kapatılsın' yazılı menü hazırladığı iddia edilen ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçlamasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi adli kontrolle salıverildi.

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Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir barda bulunan, "imam hatipler kapatılsın" yazan ve başörtülü bir kadının kırmızı boynuzlu resmedildiği menünün fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri sahibi E.Ç'yi "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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