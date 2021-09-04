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İş yerlerine denetim: 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Bitlis'te 4 iş yerinde 2 bin 672 havai fişek ile 8 gök bombası muhafaza altına alındı, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 01:58 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 01:59
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Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, proteknik maddelerin (havai fişek, maytap, işaret fişeği gibi) yetkisiz kişilerce satılmasının, kullanılmasının ve olası kazaların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Söz konusu maddelerin izinsiz satıldığı tespit edilen 4 iş yerinde yapılan aramalarda, 2 bin 672 havai fişek ve 8 gök bombası muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan haklarında adli işlem yapılan E.G, F.S. ve M.E.K. serbest bırakıldı.

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