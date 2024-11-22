İş yerlerini su bastı caddeler göle döndü! Antalya'yı sağanak vurdu

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu.

Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu.

Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Serik'te bir eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

BAZI EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu. Bölgede, ekipler çalışma yürüttü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle bir otelde su baskınları oluştu.