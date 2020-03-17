İşaret diline çevrildi: Koronavirüse karşı ''14 altın kural''

AA 17 Mart 2020 Salı 15:39 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 15:41

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, işaret dilinde hazırlanan videoda, hastalığın nasıl bulaştığı hakkında bilgi veriliyor ve alınması gereken tedbirler sıralanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla, koronavirüsten korunmaya yönelik Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 altın kural, işitme engelli vatandaşlar için de erişilebilir hale getirildi.

Videoda, sosyal mesafeden yurt dışı seyahatlerinin iptal edilmesi veya ertelenmesinin önemine, yurt dışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması ve yurt dışından geldiği bilinen kişilerle temas edilmemesi gerektiğine kadar tüm temel kurallara yer veriliyor.