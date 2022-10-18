İSBİKE projesi çöküyor: İstasyonlar çöp kutusuna döndü!

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK bünyesinde 2012 yılında İstanbulluların hizmetine sunuldu. Kentteki trafik yükünü düşürmek, çevre bilincini geliştirmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek hedefiyle geliştirilen proje CHP'li yönetimce çürümeye terk edildi.

BİSİKLETLER DE YOK

Mobil uygulamayla kullanılan, vatandaşlara ulaşım açısından zaman kazandıran ve hayatı kolaylaştıran bisikletler, son dönemde İSBİKE istasyonlarında birer birer azaldı. İSBİKE uygulamasında aktif olarak görünen birçok istasyon ise ihmal ve bakımsızlık nedeniyle adeta hurdaya dönmüş durumda. Siyah poşetlerle çevrelenmiş istasyonlarda uzun süredir ne bisiklet bulunuyor ne de bisiklet park edilebiliyor.

ÇÖPLERLE DOLDU TAŞTI

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde çekilen görüntülerde İSBİKE istasyonlarının içecek kutularının ve sigara izmaritlerinin atıldığı çöplüğe dönüştüğü görüldü. Önce bisikletlerin yok olduğu, sonrasında adeta çöp kutusuna dönen İSBİKE istasyonları vatandaşların da tepkisini çekti. İBB'nin 2021 Faaliyet Raporu'nda 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletle işletme yapıldığı ifade edilen projede, 214 istasyon ve yaklaşık 750 bisiklet bulunduğu belirtilmişti.

MEVCUDU BECEREMEDİ YENİ İHALEYE ÇIKIYOR

İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun, yaptığı açıklamada 3 bin bisikletin bulunduğu İSBİKE istasyonlarının bakımsız ve işlevsiz olmasının tek sorumlusu olarak araçlara zarar veren kişileri gösterdi. Orhun, yakın zamanda elektrikli bisikletleri hizmete sunacaklarını açıkladı. İhale hazırlıklarının bittiğini belirten Orhun, "Önümüzdeki yaz elektrikli bisikletleri İstanbul sokaklarında göreceğiz. Aslında İstanbul'un ihtiyacı olan sayı 30-40 binler civarında bizim hesaplarımıza göre, dolayısıyla o sayıya yıllar itibarıyla ulaşacağız" dedi.