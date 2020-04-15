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İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan torba yasa teklifi komisyondan geçti

İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan torba yasa teklifi komisyondan geçti

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:23
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Rasulayn'da Türkiye topraklarına uzanan tünel bulundu

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