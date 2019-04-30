İşçi düşmanı PKK emekçileri katletti

Memur Sendikaları Konfederasyonunun (Memur-Sen) ‘Terörün Çalışma Hayatına Etkileri’ başlıklı raporu açıklandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonun genel merkezinde raporun paylaşılması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, terör örgütü PKK’nın yıllardır hayatın bütün alanlarını olumsuz etkilediğini, temel hakların tümüne saldırıda bulunduğunu söyledi.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPILMALI

Terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmadığına işaret eden Yalçın, “Paris’in acısı İslamabad’ın, İdlib’in acısı Berlin’in, Ankara’nın acısı Londra’nın acısı olduğu zaman, terörle mücadele için sahici bir zeminde buluşmuş olacağız. Herkes üzerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirmeli, teröre karşı ortak duruş sergilemelidir. Terörün ayrıştırıcı stratejisine karşı verilebilecek en güçlü cevap bir olmak, ayrışmamak, güç birliği yapmaktır.” dedi.

Yalçın’ın okuduğu rapor, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a ithaf edildi.

Rapor, PKK tarafından şehit edilen öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a ithaf edildi.

CAMİLERİ HEDEF ALDILAR

Raporda, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin dönemin eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fitilini ateşlediği 6-8 Ekim olaylarında 2 polis ve 45 sivilin hayatını kaybettiği, 331’i polis memuru, 438’i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca kamu binalarına da PKK mensuplarınca saldırılar düzenlendiği ifade edilen raporda, 27 kaymakamlık, 67 emniyet ve 73 parti binası ile 283 okul başta olmak üzere 2 bin 558 yapının hasar gördüğü kaydedildi. Raporda, Ağustos 2015’ten itibaren PKK’nın çukur terörü yaptığı süreçte Şırnak’ta 19 cami ve 1 Kur’an kursu, Cizre’de 4 Kur’an kursu ve 38 cami, Silopi’de 9 cami, İdil’de 14 cami, Nusaybin’de 7 cami, 1 Kur’an kursu, Yüksekova’da 23, Sur’da 8 ve diğerleriyle beraber 135 cami ile 11 Kur’an kursunun zarar gördüğü ifade edildi. Ayrıca 40 caminin tümüyle yıkıldığı, Sur’da 3, Cizre’de 29, Silvan’da 2, Silopi’de 5, Şırnak’ta 1, İdil’de 23 olmak üzere 63 din görevlisinin evlerinin tahrip edildiği, 2 din görevlisinin de PKK terör örgütünce katledildiği raporda belirtildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare teröristler tarafından tahrip edilmişti.

HASTANEYE SALDIRDILAR

PKK tarafından 2015-2016’da sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırılara da yer verilen raporda, bir yıllık süreçte terör örgütünce 1 hastaneye bombalı araçla saldırı düzenlendiği, 26 ambulansa silahlı saldırıda bulunulduğu, 3 ambulansın ise yakıldığı kaydedildi. Terör örgütü PKK saldırılarında 1987’de 5, 1988’de 9, 1989’da 4, 1990’da 6, 1991’de 2 öğretmenin katledildiği bildirilen raporda, öğretmenlere yönelik saldırıların 1990’lı yıllarda arttığı açıklandı. Raporda, 1992’de 17, 1993’te 47, 1994’te 30 öğretmenin şehit edildiği belirtildi. Tunceli’de 2011 yılında 1 öğretmenin katledildiği ifade edilen raporda, son iki cinayetin ise 2017’de gerçekleştirildiğine işaret edildi. Raporda, saldırıların birkaçı hariç hepsinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin illerinde gerçekleştirildiği açıklandı.

GAZETECİLERİ KAÇIRDILAR

PKK’nın medyayı hedef alan saldırılarına da değinilen raporda, 8 medya mensubunun kaçırıldığı, 7’sinin darbedildiği, 1 medya kuruluşunun da ateşe verildiği bildirildi. Raporda yer alan diğer veriler şöyle: PKK, 2010-2017’de siyasilere yönelik gerçekleştirdiği 21 terör saldırısında, 3’ü muhtar 10 kişiyi katlederken, 2 kişiyi silahla, 9 kişiyi darbederek yaraladı. Ayrıca 12 siyasi kaçırıldı, bir siyasinin evine de saldırıda bulunuldu. 2015-2017’de terör örgütü PKK’nın çalışanlara yönelik 61 ayrı saldırısında ise 17 emekçi yaşamını yitirdi, 41 emekçi yaralandı, 19 emekçi ise darbedildi. Bu süreçte 55 kişi kaçırıldı veya alıkonuldu, 94 iş makinesi yakıldı, 11 araç yağmalandı, emekçilerin kaldığı 7 kulübe ve konteyner yakıldı, 18 iş yeri el yapımı patlayıcılarla tahrip edildi, 1 petrol kuyusu ateşe verildi ve 1 yük treni bombalandı.