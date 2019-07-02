İşçi kıyımına isyan büyüyor

Kendi kadrolarını kurmak ve yandaşlarına iş imkânı sağlamak isteyen belediye başkanları yerel seçimlerin ardından düğmeye bastı. CHP ve HDP’li belediyeler ellerine geçen ilk fırsatta toplumu kutuplaştırdı. İnsanları ikiye bölen zihniyet işçi haklarında da aynı sistemi uyguladı. İşçileri ‘bizden değil’ mantığıyla kapının önüne koydu. İşten çıkaramadığı binlerce kişinin ise baskı, tehdit, zorlama, sürgün ve mobbing ile hayatlarını zindan etti. Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece ile Kırşehir’deki işçi kıyımına Adana’da eklendi.

BANKAMATİK İFTİRASI

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’den toplu olarak işten atılan 302 çalışan, mobbing uygulanarak işten çıkarıldıklarını ve imzalarının tam, görüntülerinin de mevcut olduğunu belirterek seçimden önce verilen sözlerin tutulmasını istedi. İşçilerden Halime Büyükgüzel, merkeze en uzak ilçede 68 erkeğin içinde şentiyede tek kadın olarak çalışmaya zorlandığını ve mobbing uygulandı. İşten çıkarılamayan kadın 200 kilometre uzaklıktaki Tufanbeyli ilçesine sürgün edildi.

‘HODRİ MEYDAN’ DEDİ

Siyasi bir temizlik hareketi başlatıldığını söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü, ‘bankamatik memuru’ iftirasına sert yanıt verdi: Eğer, 460 çalışan işe gitmeden maaş alan anlamında bankamatikçi ise bu büyük bir yolsuzluk ve suçtur. Dolayısı ile bizim dönemimiz kastedilmektedir ve bize cevap hakkı doğmuştur. Savcılığa suç duyurusu yapıp ispatlamazsanız müfterisiniz. Bunu ispatlamak zorundasınız. Ama bunu ispatlayamıyorlarsa kendileri yalancı hatta sahtekar konumuna düşerler. Emekçilerin arkasındayız. Hodri meydan.

766 İŞÇİ KOVULDU

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nden sonuç alınmadığını belirterek, taleplerinin karşılanmaması halinde Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını bildirdi. Yerel seçimlerin hemen ardından CHP ve HDP’nin kazandığı belediyelerde üyelerine yönelik baskının söz konusu olduğunu aktaran Arslan, bu baskıların tüm ikazlarına rağmen devam ettiğini söyledi. Bugün itibarıyla 115 iş yerinde konfederasyonlarına bağlı sendikalardan 16 bin 585 kişinin istifa ettirildiğini bildiren Arslan, CHP ve HDP’li belediyelerdeki 766 arkadaşlarının da işlerini kaybettiğini vurguladı.

ZULÜM 70. GÜNÜNDE

Bolu Belediyesinden işten çıkartılan 97 çalışan işlerine dönebilmek için belediye önünde 70 gündür eylemlerine devam ediyor. Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş “Zulüm kimden gelirse gelsin, Hak-İş/Hizmet-İş olarak zulmün ve zalimin karşısında, mazlumun yanında olacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun işçilerin işten çıkarılmayacağına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Belediye Başkanı seçildiği takdirde işçileri işten çıkarmayacağına dair işçilere verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz” dedi.

CHP’Li iLÇE BAŞKANI AÇLIK GREViNE BAŞLADI