İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Güncel

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 08:23 - Güncelleme:
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
ABONE OL

D-130 kara yolun İzmit yönüne giden T.Y'nin kullandığı 41 P 2949 plakalı minibüs, Yeniköy mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 TT 695 plakalı otomobille çarpıştı.

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 6 yaralı ile otomobil sürücüsünü çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan İzmit yönünde ulaşım, minibüs ve otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.