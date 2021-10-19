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İşçi servisi seyir halinde alev aldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki otobüs yandı. Yangında aracı zarar gören Serap Akcan, evinden dışarıya baktığında otobüsün yandığını gördüğünü söyledi.

AA19 Ekim 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:39
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N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan 39 ABR 113 plakalı otobüs, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, aracı durdurup 30 işçiyi indirdikten sonra alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi, çevredeki 3 araç, bir apartmanın dış kaplaması ile bazı dairelerin duvarları zarar gördü.

Yangında aracı zarar gören Serap Akcan, AA muhabirine, evinden dışarıya baktığında otobüsün yandığını gördüğünü söyledi.

Çok korktuklarını ifade eden Akcan, yangın nedeniyle araçları ve apartmanlarının zarar gördüğünü belirtti.

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