Düzce'de işçi servisi ve tır çarpıştı: 11 yaralı

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 08:44 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:19

Alkan Aksu idaresindeki 81 AAU 694 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Doğanlı mevkisinde bir fabrikadan yola çıkış yapan Ali Fil yönetimindeki 81 KJ 051 plakalı boru yüklü tıra çarptı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada minibüsteki 11 işçi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve özel araçlara alınan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 11 işçinin durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.