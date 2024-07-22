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İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 21 yaralı

Gaziantep'te, işçi servis minibüslerinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 21 kişi yaralandı.

DHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 21 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Orhan D.'nin kullandığı 27 S 1213 plakalı servis minibüsü ile ile karşı yönden gelen Osman E. yönetimindeki 27 S 9493 plakalı minibüs bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan Osman E.'nin kullandığı minibüs park halindeki TIR'a çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri her iki minibüsteki 21 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • işçi servis kaza
  • Gaziantepe trafik kazası
  • yaralılar

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