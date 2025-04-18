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İşçiler greve gitti! Çiğli'de sokak ve caddelerde çöp dağları oluştu

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp toplama hizmeti aksadı. Yaşanan iş bırakma eylemi sonrası sokak ve caddelerde çöp dağları oluştu, etrafı kötü kokular sardı.

AA18 Nisan 2025 Cuma 22:13 - Güncelleme:
İşçiler greve gitti! Çiğli'de sokak ve caddelerde çöp dağları oluştu
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Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 10 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde uzlaşıya varılamayınca, işçiler greve başladı. İş bırakma kararı sonrası bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöpler, konteyneri aşarak kaldırım ve yollara taştı.

Küçükçiğli Pazar Yeri'nde ise pazarcı esnafının tezgahlarını kaldırdığı alanda çöplerin temizlenmediği görüldü.

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Baran Tuncel, gazetecilere, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

Grev kararının halkı etkilediğini belirten Tuncel, "Havalar ısınmaya başladığı için biriken çöpler sağlık açısından tehdit oluşturacak. Sorunun kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

  • çöp toplama
  • Çiğli grev
  • İzmir belediye

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