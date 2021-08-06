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İşçilerin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü, 11 kişi yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde bir evin ahşap zemininin çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı. AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı da hastaneye giderek yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 16:31 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:31
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Adabük Mahallesi Öksüzlü mevkisinde fındık toplayan işçiler, öğle yemeği molası için aynı bölgede bulunan ve hasat dönemlerinde kullanılan eve geldi.

İşçilerin yemek yediği sırada birinci katın ahşap zemini çöktü. Evin bodrum katına düşen Ahmet, Bülbül, Sevgi ve Birgül Yıldız, Nisa, Seyfullah ve Fatma Kılıç, Berat ve Pınar Topal ile Yasin Emre ve Firdevs Meşe çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı da hastaneye giderek yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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