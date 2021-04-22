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İşçilerini taşıyan minibüs takla attı, 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'da Suriye uyruklu tarım işçilerinin taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Minibüsün yol kenarına devrildiği kazada Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed öldü, 6 kişi de yaralandı.

DHA22 Nisan 2021 Perşembe 17:26 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:26
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli- Yukarı Gönderen Mahallesi yolunda meydana geldi. Ereğli'den Zengen Mahallesi'ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Abdullatef Alahmad'ın (43) kullandığı 27 ACB 877 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada minibüste bulunan Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed yaşamını yitirdi. Sürücü Alahmad ve 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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