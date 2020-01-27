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Güncel

3 günlük kurye trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari aracın kontrolsüz kavşakta paket taşıyan kurye motosikletine çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

IHA27.01.2020  14:57 - Güncelleme: 27.01.2020  14:58

Kaza, Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6548 sokaktan 6547 sokak istikametine seyir halindeki Kerem Cengiz’in (25) kullandığı paket taşıyan kurye motosikletine, 6542 sokakta seyir halindeki Melek Pala’nın kullandığı 07 ADZ 559 plakalı ticari araç kontrolsüz kavşakta çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, çarptığı motosikleti de altına alarak yol kenarında park halinde bulunan 07 ACM 199 plakalı otomobile çarparak durabilirken, motosiklet 30-40 asfaltta sürüklendi.

Kazanın ardından motosikletten savrularak ağır yaralanan Kerem Cengiz, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kerem Cengiz’in 3 gün önce pizzacıda kurye olarak işe başladığı, kaza sırasında kaskın başında değil, motosikletin sepetinde olduğu bildirildi.

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