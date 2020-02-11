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İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde fabrika işçisi Kemal Torun (39), sabah işe giderken evinin bulunduğu sokakta, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA11.02.2020  11:37 - Güncelleme: 11.02.2020  11:37

Olay, saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı Semti 7046 Sokak'ta meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında çalışan Kemal Torun, işe gitmek için evden çıktı. Torun, evinin bulunduğu sokakta, kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bu kişi, Kemal Torun’u defalarca bıçakladı. Torun, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Torun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Torun'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kemal Torun'un eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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