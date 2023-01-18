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''İşe gidiyorum'' diyerek evden ayrılmıştı: Gençten haber alınamıyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ve dün sabah 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrılan bir çocuk babası Hasan Sever'den dünden bu yana haber alınamıyor.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 17:06 - Güncelleme:
''İşe gidiyorum'' diyerek evden ayrılmıştı: Gençten haber alınamıyor
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Dün sabah "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan Hasan Sever'den (29) haber alamadıklarını söyleyen eşi Yeşim Sever, "Eşim 17 Ocak tarihinde sabah evden 'İşe gidiyorum' diyerek ayrıldı, bir daha da gelmedi" dedi. Kayıp başvurusunda bulunduklarını söyleyen Sever, "Üstünde siyah montu, içinde sarı kazağı, siyah pantolonu, kahverengi botları vardı" diyerek; eşini gören ya da nerede olduğunu bilenlerin 0541 656 53 44, 0530 190 45 16 numaralı hatlardan kendisiyle ya da güvenlik güçleriyle iletişime geçmelerini istedi.

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