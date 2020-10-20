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İşe gitmek için motosikletiyle yola çıkmıştı, ters yönden gelen araba canından etti

Tekirdağ'da motosikleti ile işe giden Özcan Akar (34), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

IHA20 Ekim 2020 Salı 14:45 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:45
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Kaza, Çerkezköy-İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan karayoluna giren Ahmet H.’nin kullandığı 59 ABT 469 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Özcan Akar’ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmada motosiklet ve sürücü metrelerce sürüklendi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Özcan Akar, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet H. ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Özcan Akar’ın yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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