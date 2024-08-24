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  • İşe yerleştirme vaadiyle 14 kişiden 366 bin lira toplayan şahıs yakalandı
Güncel

İşe yerleştirme vaadiyle 14 kişiden 366 bin lira toplayan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandırılan şahıs, İzmir'de sahte kimliklerle yakalandı.

IHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 19:34 - Güncelleme:
İşe yerleştirme vaadiyle 14 kişiden 366 bin lira toplayan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle 366 bin TL dolandıran H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

29 SUÇTAN ARANIYORDU

Polis, şüphelinin kendisini takip eden ekiplerden kaçmak için sürekli adres değiştirdiğini ve farklı isimlere düzenlenmiş kimlikler kullandığını belirledi. Ayrıca, H.A.'nın 29 suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İZMİR'DE YAKALANDI

Polis dolandırıcılık şüphelisi H.A. isimli şahsın İzmir'de saklandığı adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan H.A. isimli şahıs Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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