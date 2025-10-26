Tutuklu İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, iddianamede yer verilen ifadesinde konuya ilişkin şunları kaydetti: "Aziz İhsan Aktaş'ın İSFALT'tan aldığı 4 asfalt kaplama, 1 araç kiralama ihalesi vardı. Bir gün yanıma geldi ve kendisini Baki Aydöner ile tanıştırıp tanıştıramayacağımı sordu. Neden tanışmak istediğini sorduğumda çok siyasi kontağı olduğunu, bir gün bir yerde işine yarayabileceğini söyledi. Baki Aydöner ve Aziz İhsan Aktaş ile birlikte iki kere buluştuk. Baki ile ilk görüşmeden sonra ikinci görüşmeyi Aziz İhsan'ın Etiler'deki ofisinde yaptık. Bu görüşmede Aziz İhsan, Baki Aydöner'in arabasına hediye olarak 100 bin dolar bıraktığını söyledi."