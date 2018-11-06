İSG 2. dönem başvuruları ne zaman sona erecek? 2018 İSG 2. dönem sınav tarihi ne zaman?

İSG 2. dönem sınav tarihi ne zaman? 2018 İSG 2. dönem sınav başvurular nasıl yapılır? İSG 2. dönem başvuruları ne zaman sona erecek? İSG sınav ücreti hangi bankaya ne zaman ödenecek? İSG başvuru şartları nelerdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. ÖSYM 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuru kılavuzu yayınlandı. İSG 2. dönem sınav başvuruları ÖSYM tarafından 31 Ekim'den itibaren alınmaya başladı. 1 hafta sürecek İSG sınavına başvurular 7 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. İşverenlere çalıştırdığı personelleri arasından ya da ihtiyaç halinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünün getirilmesiyle İş güvenliği uzmanlarına talep artmıştır. Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişiler, İSG sınavına girebiliyorlar. Son dönemde oldukça yaygınlaşan iş güvenliği uzmanlığı mesleği, birçok alanda istihdam imkânı olan bir iş kolu haline geldi. Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. İSG 2. dönem sınav başvuruları ile ilgili merak edilenler star.com.tr'de. İşte İSG 2. dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavı başvuru kılavuzu





İSG 2. dönem sınav tarihi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girecek adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) için başvuruları 31 Ekim itibaren 1 hafta süreyle 7 Kasım'a kadar alacak.



2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2018-İSG), 2018 yılı 1. Dönem Sınavı 20 Mayıs 2018 tarihinde, 2. Dönem Sınavı ise 15 Aralık 2018 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara’da yapılabilecektir.



Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



Sınavın ilanı, sınava başvurular başlamadan önce Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Sınava başvuru hakkı bulunan adaylar, Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Genel Müdürlük sınava girecek adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol edecektir. Genel Müdürlük, başvuru koşullarını taşıyarak sınava katılmasını uygun gördüğü adayların T.C. Kimlik Numaralarını, sınava gireceği sertifika alanını vb. diğer bilgilerini, ÖSYM’ye bildirecektir. T.C. Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilmediği için sınava başvuru yapamayan adayların sınava katılamama durumları; İSGGM’ye ait https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx adresinde yer alan “sınav durumu sorgulama” sekmesinden aday tarafından sorgulanabilecektir.



Genel Müdürlük tarafından T.C. Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar başvurularını yaparak, sınav ücretini yatıracaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, bu konuda Genel Müdürlük veya ÖSYM’nin bir sorumluluğu olmayacaktır.





1. Dönem Sınavına başvurular 5-12 Nisan 2018 tarihleri arasında, 2. Dönem Sınavına başvurular ise 31 Ekim-7 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.



2018 yılında 1. Dönem Sınavının geç başvuru günü 25 Nisan 2018; 2. Dönem Sınavının geç başvuru günü ise 21 Kasım 2018 tarihidir.



Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir ÖSYM Başvuru Merkezinden yapacaklardır.

İSG BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



İSG başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak. Adaylar başvurularını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerçekleştirebilecek. Başvurular 31 Ekim - 7 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.



SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?



2018 yılında sınav ücreti 200,00 TL olup, aşağıdaki bankalara yatırılacak;



Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başv uracak adaylar hariç);



Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);



Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);



Ziraat Bankası (Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık. Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecek.



İSG SINAVI NE ZAMAN?



İSG 2. dönem sınavı 15 Aralık 2018 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, K onya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak.



Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanla rında sınav sadece Ankara'da yapılabilecek.

İSG TESTLERİ KAÇ SORU OLACAK?



ÖSYM’nin ilgili sınava dair paylaştığı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav salonuna saat 10.00’tan sonra hiç bir aday alınmayacak. 2018 İSG 2. Dönemde adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Her testte 50 sorunun yer alması planlanıyor. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecek, testler içinde ortak sorular da yer alabilecek.

