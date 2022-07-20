İşgal nedeniyle topraklarını tek etmişlerdi! Büyük dönüş başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" diye nitelendirdiği ve yıllar önce işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin geri dönüşünü hedefleyen program kapsamında ilk göç gerçekleştirildi.

İlk göç, Zengezur koridorunun güzergahında bulunan Zengilan ilinin Ağalı köyüne yapıldı. Azerbaycan devletinin "akıllı köy" konseptiyle yeniden inşa ettiği Ağalı köyüne dün 58 kişiden oluşan 10 aile taşındı ve evlerine yerleşti.

Hafta içinde 31 ailenin daha Ağalı'ya taşınması öngörülüyor. Böylece ilk aşamada Ağalı'ya 41 aile yerleşecek ve bu ailelerdeki yetişkinlerin tamamına istihdam sağlanacak.

İşgal sonrasında iskana açılan yerleşim birimi olan Ağalı'da alternatif enerji kaynaklarının, ekolojik ısıtma ve akıllı ışıklandırma sistemlerinin kullanıldığı 200 müstakil ev inşa edildi. Köyde 360 kişilik okul ile 60 kişilik anaokulu, sağlık ocağı ve marketler de bulunuyor.

Ağalı'ya yerleşen aileler için tarım alanları da tahsis edildi. Köy sakinlerden bazıları tarımla uğraşacak bazıları kamu kurumlarında çalışacak.

Azerbaycan hükümeti, kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Hükümet, köy ve şehirlerin inşası bittiğinde halkın kendi topraklarına geri dönüşünü sağlamayı kademeli şekilde sürdürecek.